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FIRENZE – Una rete per unire le forze, superare gli stereotipi e blindare i diritti, partendo da una terra che di diritti è da sempre avamposto.

È stato presentato questa mattina a Palazzo Medici Riccardi il manifesto della rete delle amministratrici della Toscana, un’iniziativa nata con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le sindache e le amministratrici del territorio, promuovere progetti contro la violenza maschile sulle donne e condividere le buone pratiche amministrative.

L’occasione è stata l’incontro “C’era una svolta… 80 anni di cittadinanza politica delle donne”, promosso da Anci Toscana in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, proprio per celebrare l’ottantesimo anniversario del diritto di voto femminile.

Cenni (Anci): “Condividere le esperienze per incoraggiare i giovani”

“Oggi abbiamo dato il via a questo manifesto – ha commentato Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi –. Se mettiamo insieme le esperienze siamo convinte di dare una mano a tutte le amministratrici, ma anche di incoraggiare tanti giovani ragazzi e ragazze all’impegno pubblico”.

Cenni non ha nascosto le barriere che ancora oggi frenano la rappresentanza femminile, prima fra tutte la complessa conciliazione tra lavoro, incarichi pubblici e vita privata, spesso gravata da resistenze culturali: “C’è qualche stereotipo che continua a esserci. Dobbiamo incoraggiare le donne all’impegno nella cosa pubblica. Oggi le sindache in Toscana sono 57: siamo sopra la media nazionale e siamo cresciute rispetto al mandato precedente, ma la sfida resta aperta”.

Il nodo della parità

A fare eco alla presidente è stato Andrea Rossi, delegato alle Pari opportunità di Anci Toscana e sindaco di Loro Ciuffenna, tra i curatori del testo: “Tanto lavoro è stato fatto ma tanto ancora è da fare, la parità è ancora lontana. La Toscana è stata sempre un terreno fertile per quanto riguarda i diritti, e da qui dobbiamo ripartire”.

Il dibattito

La mattinata ha visto un fitto confronto che ha toccato i temi della rappresentanza, del welfare e delle pari opportunità nel mondo professionale e istituzionale. Al dibattito hanno preso parte, tra gli altri Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, Cosimo Guccione, presidente del Consiglio comunale di Firenze, Claudia Giovannini, responsabile Pari opportunità di Anci e Martina Biliotti, consigliera dell’Ordine degli architetti e referente della commissione Giovani, pari opportunità e accesso alla professione.

Il manifesto punta ora a diventare uno strumento operativo per tutti i Comuni toscani, un network strutturato capace di trasformare le linee guida in azioni concrete, dalle politiche di genere al contrasto della violenza, fino al supporto concreto della leadership femminile negli enti locali.

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