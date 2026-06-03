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SIENA – Sarà dedicato a Folgóre da San Gimignano, poeta del buon vivere, l’ultimo appuntamento con la rassegna “I luoghi, le storie. Soste d’autore” – a cura di toscanalibri.it con la direzione artistica del giornalista e scrittore Luigi Oliveto – in programma venerdì 5 giugno, dalle 17 alle 19, a San Gimignano. Guida d’eccezione sarà Marco Lisi.

L’appuntamento, gratuito previa registrazione sul sito https://redos.comune.siena.it/clic/ o in loco il giorno dell’evento, fa parte del progetto “CLIC Crescere Liberamente, Imparare Consapevolmente”, promosso dalla Rete Documentaria Senese e coordinato dalla Biblioteca degli Intronati di Siena.

Folgóre

Giacomo di Michele (1270-1332) detto Folgóre in ragione dei suoi versi che ‘splendevano’ in estro e raffinatezza, seppe unire stilnovismo e poesia giocosa.

Bene aderente alla realtà, cantò i piaceri della vita, così come vengono enumerati nelle sue rime più note (le due corone ‘della settimana’ e ‘dei mesi’) dove si suggerisce alla ricca borghesia cittadina un puntuale calendario dei migliori diletti, con cacce, giochi, conviti, amori. E in questo modo vivere il gioco della vita.

Il percorso

Ritrovo e introduzione davanti alla Biblioteca comunale (via Folgóre 17).

La prima sosta letture sarà davanti alla Chiesa di San Jacopo. Dopodiché il percorso si sposterà verso il Giardino del convento di Sant’Agostino, dove avverrà la seconda lettura.

Interventi e conclusione nella Biblioteca comunale (via Folgóre 17).

Il progetto

Coordinato dalla Biblioteca comunale degli Intronati di Siena con il sostegno di 32 Comuni senesi, il progetto si è classificato al secondo posto nel bando della Regione Toscana “Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, priorità 2 “Istruzione e formazione”, azione 2.f.10 – è partito nel 2025 e avrà durata per tutto il 2026, coinvolgendo 32 biblioteche su 33 e 12 archivi del Comune di Siena e di quelli della provincia di Siena.

Per info sul programma https://redos.comune.siena.it/clic/

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