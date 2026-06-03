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FIRENZE – Un uomo è morto e un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto alle 4.30 sul viadotto dell’Indiano a Firenze.

Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale, una moto diretta verso l’aeroporto di Peretola ha investito un pedone che camminava sul viadotto all’altezza dell’autovelox. Per il pedone, soccorso immediatamente dai sanitari giunti sul posto, è stato però constatato il decesso.

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Il motociclista, un uomo di 52 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla dinamica dell’incidente la polizia municipale ha aperto un’indagine e ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la circolazione in direzione aeroporto è stata temporaneamente interrotta, con ripercussioni sul traffico cittadino nella zona. Il tratto è stato riaperto ai veicoli pochi minuti prima delle 9.30, al termine degli accertamenti.

L’episodio si aggiunge a una mattinata già segnata da rallentamenti e problemi viari in città: si registrano infatti code anche su viale Talenti, via Gemignano, sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze e forti rallentamenti sull’autostrada A11 verso il capoluogo toscano.

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