Tempo lettura: < 1 minuto

Il 23 dicembre si celebra la Giornata mondiale del libro. La data è stata scelta perchè, nel 1616, morirono tre pilastri della letteratura mondiale: William Shakespeare, Miguel De Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.

Per questo, dal 1996 viene celebrata la Giornata mondiale del libro. Un’occasione per promuovere la lettura, le pubblicazioni e i diritti d’autore.

Purtroppo, i dati pubblicati da AIE (Associazione Italiana Editori) dicono che in Italia nel 2025 sono stati venduti 3 milioni di libri in meno rispetto al 2024. Nonostante se ne siano pubblicati di più. E solo i mesi di luglio, agosto e settembre, insieme a novembre, sono andati a rialzo. Dati che fanno riflettere sulle abitudini degli italiani rispetto alla lettura.

Per promuoverne l’abitudine e stimolare la curiosità dei lettori anche in Toscana sono in programma molte iniziative, in attesa che il prossimo maggio al Salone internazionale del libro di Torino si faccia il punto sullo stato dell’arte dell’editoria italiana.

Ecco i principali appuntamenti descritti da toscanalibri.it

Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore. Tutti gli appuntamenti e le iniziative in Toscana

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici