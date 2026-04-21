Tempo lettura: < 1 minuto

La Polizia ha eseguito un’ampia operazione contro il narcotraffico, coordinata dalla Procura di Firenze e dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il Gip del Tribunale di Firenze ha emesso un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 21 persone, gravemente indiziate di far parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere dedita allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti nella città.

L’operazione contro il narcotraffico, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, ha coinvolto equipaggi dei commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e Rifredi-Peretola, il Reparto Prevenzione Crimine Toscana, le unità cinofile della Questura fiorentina e personale delle Squadre Mobili delle Questure di Reggio Emilia e Pistoia.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici