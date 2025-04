Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Ha annunciato il voto favorevole da parte della Fondazione Mps il presidente Carlo Rossi che ha espresso, nel suo intervento in assemblea dei soci, soddisfazione per gli eccezionali risultati raggiunti dalla banca definendo l’operazione su Mediobanca come una grande occasione per la creazione di un terzo polo bancario.

“In questo quadro, accogliamo, quindi, con totale favore l’offerta pubblica di scambio con azioni Mediobanca proposta all’assemblea straordinaria di oggi, che rappresenta una coraggiosa innovazione in un panorama spesso omologato qual è quello bancario, oltre che una grande occasione per la creazione di un terzo polo bancario italiano, indispensabile, a nostro giudizio, in un contesto di necessario consolidamento europeo” ha detto Rossi.

“Oltretutto il progetto innescato ha il pregio di porre importanti target di crescita economico-finanziaria, ma in un ambito di quasi totale complementarità operativa, evitando di conseguenza quelle sovrapposizioni che in genere tendono a generare operazioni di razionalizzazione, con riduzione di sportelli e con un abbassamento dei livelli occupazionali e conseguente impoverimento dei territori” ha aggiunto ancora il presidente.

“Per quanto riguarda il ruolo della Fondazione, rinnoviamo il nostro appoggio al management e al suo piano di sviluppo e diamo la nostra piena disponibilità a valutare e promuovere progetti da realizzare insieme – Banca e Fondazione – con l’obiettivo di favorire la crescita della Comunità senese e toscana, con particolare riferimento ai giovani, affinché iniziative condivise creino opportunità virtuose di sostegno all’economia e alla qualità della vita di questa comunità” ha concluso Rossi.

