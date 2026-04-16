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SIENA – Due donne che si tendono la mano attraverso il tempo, unite da fiori rossi come gocce di libertà.

È questo il manifesto ufficiale del 25 Aprile 2026, nato dalla matita di una giovane studentessa e scelto dai cittadini che hanno espresso oltre 450 voti ai 35 disegni in concorso per celebrare gli 80 anni dal primo voto alle donne in occasione delle celebrazioni ufficiali del 25 aprile coordinate dalla Provincia di Siena insieme al Comitato tra le forze democratiche.

Questa mattina, nella Sala del Consiglio della Provincia di Siena, la Presidente Agnese Carletti, insieme al Prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo, al Sindaco di Siena Nicoletta Fabio e al Comitato tra le forze democratiche ha premiato Gaia Lunghitano, alunna dell’Istituto Valdichiana di Chiusi e Montepulciano, vincitrice del contest “Al voto senza rossetto, la libertà si disegna insieme”.

Il suo bozzetto è diventato così l’immagine simbolo delle celebrazioni della Liberazione in tutta la provincia. Un’immagine potente, che riprende l’episodio storico del 10 marzo 1946, quando alle elettrici italiane fu consigliato di presentarsi al seggio «senza rossetto» per non invalidare la scheda. Ottant’anni dopo, quel piccolo gesto di cautela diventa simbolo di conquista e di memoria viva.

Gli altri riconoscimenti

Oltre al bozzetto vincitore, il Comitato tra le forze democratiche ha voluto assegnare altri due riconoscimenti. Il primo al progetto realizzato dalla studentessa Adelaide Cai dell’Istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena e l’altro, dal valore fortemente simbolico, a due detenuti della Casa Circondariale di Ranza che, attraverso i corsi del CPIA hanno presentato in concorso due bozzetti.

Attestati di partecipazione sono stati consegnati anche agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Artusi di Chianciano Terme e dell’Istituto Ricasoli di Siena. A tutti gli studenti presenti sono state consegnate copie della Costituzione italiana. Un premio speciale per una fornitura scolastica è stato riconosciuto da UniCoop Firenze sezione di Siena all’Istituto Valdichiana e all’Istituto Bandini.

“Oggi premiamo non solo un bozzetto, ma un gesto di memoria viva e di partecipazione democratica. Il disegno di Gaia ci ricorda che ottant’anni fa il voto delle donne non fu un regalo, ma una conquista fragile e coraggiosa”, sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti.

“Quel “senza rossetto” diventò simbolo di cautela, oggi diventa simbolo di orgoglio e di responsabilità. Ringrazio il Comitato tra le forze democratiche e la Prefettura per il lavoro svolto in questi mesi, tutte le studentesse e gli studenti che, grazie alle loro scuole e docenti, hanno partecipato con creatività e passione, la Casa circondariale di Ranza che ha voluto far sentire anche la voce dei detenuti, e tutti i cittadini e le cittadine che hanno votato mostrando partecipazione attiva”, ha dichiarato la presidente.

“Questo 25 aprile – ha concluso Carletti -, con uno sguardo acceso sui giovani del nostro territorio, è il segno che la Liberazione continua a vivere quando, oltre alla doverosa memoria, le nuove generazioni la disegnano, la raccontano e la difendono insieme”.

Il manifesto “Al voto senza rossetto”

Il bozzetto vincitore, scelto attraverso voto in presenza al Palazzo del Governo e online sui social è diventato anche una versione audiodescrittiva letta e interpretata dall’attrice Paola Lambardi, grazie alla collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale, disponibile sul sito della Provincia per ipovedenti e ciechi.

Tutti bozzetti, dopo l’esposizione al Palazzo del Governo, si trovano al Punto Coop Le Grondaie di Siena per una mostra che sarà visitabile dal 20 aprile al 26 aprile.

Le celebrazioni ufficiali del 25 aprile

Come ogni anno le celebrazioni ufficiali prevedono un programma istituzionale coordinato dalla Provincia di Siena insieme alla Prefettura di Siena e al Comitato tra le Forze Democratiche. Alle ore 15:45 Giardini La Lizza (Asilo Monumento) deposizione della corona e onore ai Caduti.

Ore 15:55 partenza del corteo cittadino attraverso le vie del centro storico accompagnato dalla Banda Città del Palio.

Per le ore 16:15 è prevista la deposizione della corona al cortile del Rettorato dell’Università di Siena.

Alle ore 16:20 deposizione della corona alla Sinagoga.

Ore 16:30 Piazza del Campo cerimonia conclusiva con gli interventi istituzionali del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, della Presidente della Provincia Agnese Carletti e del Prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo.

In considerazione della complessità attuale della società il Comitato tra le forze democratiche ha deciso di aprire la piazza a quattro giovani donne che porteranno per la prima volta la loro testimonianza. Ognuna delle quattro oratrici rappresenta una componente del Comitato: Aya Ashour dall’Università per Stranieri di Siena, Vittoria Maria Marcucci Presidente della Consulta provinciale degli studenti dalla Provincia di Siena, Mahi Ghavami dalla Comunità ebraica di Siena ed Elisa Marretti Presidente del Consiglio studentesco dall’Università degli studi di Siena. L’intervento conclusivo sarà affidato a Silvia Folchi, Presidente ANPI Siena.

Lo spettacolo al Teatro dei Rinnovati

Alle ore 18:00 la Festa della Liberazione proseguirà al Teatro dei Rinnovati (ingresso libero) con la produzione originale “Senza Rossetto, il voto alle donne attraverso la voce di Anna Garofalo” di e con Daniela Morozzi per la regia di Matteo Marsan.

Attraverso storie, testimonianze, interviste, canti e poesie si crea un “collage resistente” di voci femminili per denunciare quanto accade, oggi, che il vento della guerra torna a soffiare nero intorno a noi. Di questo racconta “Senza rossetto: 2 giugno 1946, il voto alle donne” un reading musicale tutto al femminile.

Tutti gli appuntamenti in programma in provincia sono disponibili sul sito www.provincia.siena.it

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