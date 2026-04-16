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PISA – Al via da venerdì 17 e fino a domenica 19 aprile “VerdePisa”, la mostra mercato del florovivaismo che invaderà strade e piazze del centro storico con i colori e i profumi della primavera.

Fioriture in vaso, piante ornamentali e da frutto, piante grasse, specie esotiche da esterno, prodotti per il giardinaggio e l’orto daranno vita a un itinerario fiorito che attraverserà l’asse pedonale del centro: piazza Vittorio Emanuele II, corso Italia, piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, largo Ciro Menotti, Borgo Stretto e via Oberdan.

L’iniziativa, con un format completamente rinnovato, è organizzata dal Comune di Pisa e da Pisamo con FZ Group, in collaborazione con Confcommercio Pisa e Coldiretti Pisa.

Le novità 2026

Novità assoluta di quest’anno e cuore della manifestazione sarà Logge di Banchi, dove sarà allestita l’area Incontri e Laboratori, con dibattiti, presentazioni di libri, attività di animazione e laboratori per bambini e adulti.

La manifestazione sarà anche lo spazio dove si confronteranno idee e soluzioni per la cura del verde, il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, con la possibilità di incontrare vivaisti ed esperti del settore.

Gli incontri con gli esperti

È possibile far crescere alberi sui palazzi? E coltivare nello spazio? Il verde può essere anche una terapia? Come conciliare la cura del giardino con l’attenzione alla sostenibilità? A queste e a molte altre domande risponderanno esperti provenienti da tutta Italia, docenti universitari e professionisti del settore che animeranno l’area Incontri presso le Logge di Banchi: Monica Botta, Laura Gatti, Stefania De Pascale, Francesco e Andrea Mati, Paolo Galli, Lorenzo Peruzzi, Alessandro Tosi e Damiano Remorini. Nell’area incontri sarà presente anche un bookshop curato dalla Libreria Pellegrini, con pubblicazioni dedicate al tema del verde.

Per i più piccoli

Ci sarà spazio anche per le attività laboratoriali dedicate ai più piccoli, in collaborazione con la Fondazione Carta Etica del Packaging e con LEGO Natura.

In programma anche dimostrazioni dedicate all’arte del bonsai, al kokedama e alla realizzazione di terrarium. L’Atrio del Palazzo Comunale ospiterà inoltre una mostra dedicata all’arte del bonsai e suiseki.

Il programma

Venerdì pomeriggio gli stand espositivi apriranno a partire dalle 14 e alle 17.30 su Ponte di Mezzo si terrà l’inaugurazione della manifestazione.

Sabato mattina è prevista una “passeggiata botanica” con Giovanni Astuti, con partenza da Orto e Museo Botanico, via Luca Ghini, 13 – Pisa. Si tratta di un evento gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili scrivendo a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro le ore 12 di venerdì 17 aprile.

Durante i giorni della manifestazione sarà possibile visitare l’Orto Botanico con ingresso promozionale al costo di 3 euro.

Le mostre

Sabato alle ore 11 sarà inaugurata al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi la mostra “Un fiore al giorno. Immagini per l’Agenda Gardenia”, alla presenza della pittrice Maria Rita Stirpe, del direttore del museo Alessandro Tosi e di Lorenzo Peruzzi che alle 12, sempre presso le Logge di Banchi, racconteranno la pittura botanica.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 18 aprile al 18 maggio, secondo gli orari del museo. Sempre al Museo della Grafica sabato alle ore 11:00 ci sarà la presentazione del libro Elena Zito pittrice botanica a cura di Giulia Galasso, mentre alle 16:30 l’Incontro con l’artista, visita guidata della mostra, a cura di Maria Rita Stirpe, a seguire una breve dimostrazione di acquerello.

Info e ingresso

L’ingresso è libero lungo tutto il percorso espositivo e per tutte le iniziative dell’area Incontri e Laboratori.

Lungo il percorso saranno presentati allestimenti floreali iconici, curati da AFFI – Fiori Italiani, Eccellenza dei Produttori Nazionali e Mati 1909 – Piante, Giardini, Sapori e Cultura del Verde.

La manifestazione è patrocinata dall’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, dal Sistema Museale di Ateneo e dall’Accademia dei Georgofili.

Modifiche al traffico

In occasione della manifestazione “Verde Pisa” saranno adottate modifiche al traffico e alla sosta nel centro cittadino, lungo l’asse compreso tra piazza Vittorio Emanuele e via Oberdan.

Le misure saranno in vigore dalle ore 7.00 di mercoledì 16 aprile fino alle ore 20.00 di domenica 20 aprile, per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio.

Durante il periodo indicato, il ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico veicolare. Su Lungarno Gambacorti sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata nei primi stalli a partire da piazza XX Settembre. Il servizio di trasporto pubblico potrà subire variazioni di percorso, che saranno comunicate alle fermate e ai capolinea.

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