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FIRENZE – I giudici della Corte di Appello di Firenze hanno confermato la condanna a sei anni per Manolo Portanova e per lo zio, Alessio Langella.

https://www.agenziaimpress.it/condannato-a-sei-anni-per-violenza-sessuale-il-calciatore-manolo-portanova/

Pena già comminata in primo grado, con rito abbreviato, per violenza sessuale di gruppo. La vicenda coinvolge anche un loro amico, Alessandro Cappiello, condannato a 9 anni con rito ordinario, e il fratello del calciatore, William, minorenne all’epoca dei fatti.

Il caso

L’episodio incriminato sarebbe avvenuto in una casa del centro storico di Siena, tra il 30 e il 31 maggio 2021. Vittima una studentessa allora poco più che 20enne. Portanova, oggi in forza alla Reggiana (squadra che milita in serie B), era stato condannato in primo grado nel dicembre 2022.

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