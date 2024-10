MONTALCINO – A Montalcino ormai è tutto pronto per la 66^ Sagra del Tordo, la festa identitaria di Montalcino che dal 25 al 27 ottobre fa rivivere le tradizioni storiche montalcinesi. Al quartiere vincitore, oltre alla freccia d’argento, va l’opera realizzata dall’artista Sofia Novelli.

Sofia Novelli è la giovane artista pratese che ha realizzato l’opera che, insieme alla freccia d’argento, andrà al quartiere vincitore della 66^ Sagra del Tordo di Montalcino. Sofia Novelli si è formata artisticamente tra Firenze e Bologna, esperta di arte sacra, attualmente lavora come pittrice e come insegnante di pittura presso la Sacred Art School di Firenze. Nell’opera realizzata da Sofia, seguendo i requisiti richiesti nel bando di realizzazione del Comune di Montalcino, dovrà essere raffigurata la Madonna con Bambino ritratta nel dipinto conservato nel Museo Civico e Diocesano di Montalcino con i Santi Ansano e Lorenzo ai lati del trono e il Cristo Redentore.

“Sono molto felice che la mia opera è stata scelta. La cosa che ho apprezzato di più è stata conoscere la realtà di Montalcino durante la realizzazione dell’opera. Ne ho iniziato l’esecuzione prima di avere piena consapevolezza del contesto al quale sarebbe stata destinata e l’ho conclusa dopo aver passato una giornata a Montalcino girando fra i quartieri, respirando l’aria della gara che si avvicinava, ascoltando le storie dai rappresentanti di ciascun quartiere e assaporando la passione con la quale ognuno di loro si prepara al grande evento vivendo ogni momento crescendo nella relazione con tutti i componenti della realtà in cui si trova che assume sempre più caratteri familiari. È stato bello poter riportare questo aspetto negli ultimi tocchi di un dipinto che parla anche di questo; delle gesta quotidiane della Vergine Maria e di Gesù che profumano di casa e di famiglia” – spiega Sofia Novelli.

La 66^ Sagra del Tordo prenderà il via venerdì 25 ottobre alle ore 18:30 in Piazza del Popolo nel Loggiato Palazzo Comunale Storico con la presentazione dell’Opera alla presenza dell’artista, per proseguire sabato 26 ottobre, alle ore 11:00 in Piazza del Popolo dove si svolgerà il ballo del gruppo folcloristico il Trescone di Montalcino; alle ore 11:30 il corteo storico del Comune partirà da Piazza Cavour per raggiungere Piazza del Popolo e alle ore 12:00 si svolgerà il sorteggio degli arcieri dei quattro quartieri, alle ore 16:00 da piazza Cavour partirà il Corteo Storico per raggiungere il Campo di Tiro, dove alle 16: 45 verrà disputata la Provaccia. Gli appuntamenti proseguono poi domenica 27 ottobre alle ore 9:00 con il ballo del gruppo folcloristico il Trescone di Montalcino per le vie di Montalcino, alle ore 11:00, dal palazzo comunale storico, il Corteo delle Dame scenderà in Piazza del Popolo, mentre da Piazza Cavour partirà il corteo storico per raggiungere le Dame in Piazza del Popolo, alle ore 11:30 in Piazza del Popolo il Banditore annuncerà la festa e la offrirà al Podestà e alla sua Donna, alle ore 11:45 dal Sagrato della chiesa di Sant’Egidio si svolgerà la benedizione degli arcieri e della città di Montalcino, alle ore 12:00 in Fortezza si svolgerà la consegna delle frecce e la presentazione del “Trofeo” e saluto degli arcieri. Alle ore 15:15 da Piazza Cavour partirà il corteo storico per il campo di tiro e alle 15:45 inizierà il torneo di tiro dell’arco che decreterà il vincitore tra i quattro quartieri della città.

Sarà poi possibile assaporare piatti tipici montalcinesi negli stand gestiti dai quartieri e allestiti ai Giardini dell’Impero. Per la giornata di domenica 27 Ottobre sarà attivo il servizio di bus navetta, mentre i biglietti per la gara saranno in vendita presso le sedi e gli stand gastronomici dei quattro quartieri e domenica 27 Ottobre anche presso il campo di tiro con l’arco.

