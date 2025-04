Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Due giornate di musica e sette live per immergersi nel sound d’avanguardia ed esplorare tutte le nuove direzioni del jazz.

Si terrà sabato 26 e domenica 27 aprile a Pisa la 9/a edizione del Fonterossa Days, festival firmato Fonterossa Records, etichetta discografica diretta dalla contrabbassista e compositrice Top Jazz Silvia Bolognesi.

Appuntamento al Teatro Sant’Andrea (via del Cuore 1) per l’evento organizzato da Toscana Produzione Musica in collaborazione con Pisa Jazz: in programma una carrellata sulle novità discografiche della label accanto alle performance di giganti del calibro di Chris Jonas, guru del sax direttamente da Santa Fe, New Mexico.

Tra gli ospiti di punta anche la contrabbassista pioniera della free music Joëlle Léandre e il cornettista Kirk Knuffke, tra gli interpreti più acclamati della scena contemporanea. Non solo: spazio ai nuovi talenti con l’esibizione di Fonterossa Open Lab: orchestra-laboratorio dedita all’improvvisazione e all’esecuzione di partiture non convenzionali che ogni anno, da gennaio a giugno, riunisce un nuovo parterre di direttori d’eccezione – per il 2025 oltre a Chris Jonas e Silvia Bolognesi anche il sassofonista e flautista Mauro Avanzini, il chitarrista Domenico Caliri e il violinista Emanuele Parrini – e apre le porte ai musicisti più promettenti sulla piazza.

Info www.toscanaproduzionemusica.it