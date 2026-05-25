Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Al Cinema Nuovo Pendola di Siena, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, alle 18.30 e alle 21, arriva “The Sea”, il film scomodo che mostra con uno sguardo umano ma netto la realtà dei checkpoint e delle disuguaglianze vissute dai palestinesi.

Trama

The Sea racconta la storia di Khaled, un ragazzo palestinese di dodici anni che vive vicino a Ramallah e che non ha mai visto il mare, nonostante la costa disti appena un’ora di viaggio.

Per il giovane protagonista, quell’orizzonte rappresenta un sogno remoto, ostacolato da una realtà fatta di permessi, posti di blocco e restrizioni che rendono anche il tragitto più semplice una meta quasi irraggiungibile.

L’incontro con il prof. Lenzerini

Mercoledì 27 maggio il film sarà commentato da Federico Lenzerini, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena e delegato del Magnifico Rettore agli Studenti e Ricercatori provenienti da aree di crisi.

Per chi assisterà alla visione verrà anche offerta una riproduzione dell’opera Sumud! di Guido Bellini.