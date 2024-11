PISA – Cosa fare a Capodanno? A Pisa già lo sanno e si aspettano il pienone in città. Con quasi due mesi di anticipo, è stato annunciato il concerto dell’ultimo dell’anno in piazza dei Cavalieri. Ad accompagnare il count down della fine del 2024 saranno Elio e le storie tese. Una sorpresa per tutti i fans della band.

La serata prenderà il via dalle ore 22.00, quando Elio e le Storie Tese saliranno sul palco per uno show che farà cantare e ballare il pubblico con i più grandi successi della loro carriera fino all’arrivo della Mezzanotte, quando tutti i presenti brinderanno insieme per dare il benvenuto al nuovo anno. A seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà i Lungarni e il Ponte di Mezzo, con la magia dei fuochi d’artificio che si rifletteranno sulle acque dell’Arno. Ma la festa non finirà qui. Per chi vorrà continuare i festeggiamenti, sempre in piazza dei Cavalieri sarà allestito un DJ Set che animerà la piazza fino a tarda notte, offrendo musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno in grande stile.

