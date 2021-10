FIRENZE – Dopo lo stop per l’emergenza Covid torna domenica 31 ottobre l’Half Marathon Firenze (37ma edizione) con partenza da via Magliabechi (alle 9.30) e arrivo in piazza Santa Croce: l’edizione avrà come nome ‘2020+1’ per sottolineare l’annata complessa per la pandemia e il fatto che l’anno scorso gli organizzatori hanno rimandato la corsa che doveva svolgersi ad aprile 2020.

La manifestazione, organizzata dalla Uisp Firenze in collaborazione con l’assessorato allo sport, si corre sulla distanza dei 21,097 km e quest’anno omaggia la cupola del Brunelleschi ‘a 600 anni + 1’ dall’avvio della costruzione, tanto che l’opera campeggia anche su maglie e medaglie destinate ai corridori. I runners passeranno intorno al Duomo anche per simboleggiare la ripartenza. Tra i top runner Hosea Kisorio Kimeli (Virtus Cr Lucca), Solomon Koech (Libertas Unicusano Livorno), Moses Lekuraa (Atletica Potenza Picena), Cavaline Nahimana Burundi (Libertas Unicusano Livorno), Brigid Kabergei Kenia (Ilove Running Terni) e Clementine Mukandanga (Virtus Cassa risparmio Lucca). In programma anche la corsa non competitiva (10 km). Tra le iniziative ogni donna iscritta alla mezza maratona riceverà una borraccia con impresso il numero antiviolenza 1522.