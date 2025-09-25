Tempo lettura: < 1 minuto

MONTEPULCIANO – Sette nuovi nati in meno di 24 ore all’ospedale di Nottola, nel comune di Montepulciano (Siena).

Tra ieri e le prime ore di oggi, l’Asl Toscana sud est ha registrato sei parti naturali e un cesareo, un ritmo intenso seguito con attenzione dall’équipe del reparto di ostetricia, ginecologia, pediatria e neonatologia.

Il primo a nascere è stato Alessandro, alle 9:52 di ieri, con un parto cesareo programmato a causa di presentazione podalica. Il neonato è arrivato con un peso di 2.770 grammi. Successivamente si sono susseguite sei nascite naturali: alle 18:03 è nata Anna (2.880), alle 19:26 Alessia (3.500), alle 21:02 Chiara (3.000), alle 23:39 Naima (3.290), all’1:26 Rachele (3.470) e alle 4:23 Doha (3.220).

«Sono state ore emozionanti – ha commentato Marco Cencini, direttore dell’Uoc di Ostetricia e Ginecologia di Nottola – ma grazie all’impegno di tutto il personale abbiamo garantito i consueti standard di assistenza alle partorienti». Le pediatre Simona Bracciali e Tiziana Catalucci hanno sottolineato il privilegio di accompagnare le famiglie in un momento così speciale.

Il coordinamento è stato fondamentale: «Un plauso all’équipe di ostetriche e infermiere, che ha lavorato instancabilmente per rispondere ai bisogni delle mamme e dei loro bambini», hanno dichiarato Roberta Martinelli, coordinatrice ostetrica, e Luisa Bertò, coordinatrice infermieristica dell’area materno-infantile dell’ospedale di Montepulciano.