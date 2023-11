VOLTERRA – Un appello particolare, quello che parte dai Borghi, storico quartiere popolare di Volterra. La richiesta, illustrata da Don Francesco Spinelli, riguarda le campane della Chiesa di San Giusto, silenti da qualche settimana.

“Nell’ultimo controllo di manutenzione – spiega il parroco – il tecnico che se ne occupa ha informato che le campane, per motivi legati alla loro struttura e al battaglio, non sono più in sicurezza”. Le campane sono state pertanto staccate ed il campanile resta in attesa di un recupero. Intanto, la tranquilla vita dei Borghi, non è più scandita dai familiari rintocchi delle campane di San Giusto. Lontani però sono i tempi di Peppone e Don Camillo.

Oggi le campane rimosse e la necessità di un recupero del campanile dei Borghi, hanno visto solidali i circoli ACLI, ARCI, la Contrada ed il Comitato di Quartiere di Borgo San Giusto e naturalmente la Parrocchia. “Sono state tante – prosegue il parroco – le persone che, in questo periodo, mi hanno domandato il perché di questo silenzio. Queste domande, poi, si sono trasformate in voglia di fare affinché possano ritornare quanto prima i rintocchi nei Borghi”. Già sono state fatte le prime iniziative di raccolta fondi, che proseguiranno anche nel periodo natalizio. “Ringraziando sin da ora tutti quelli che si stanno prodigando per il nostro campanile – chiude Don Francesco – siamo aperti ad eventuali altre iniziative in merito”.