ASCIANO (SI) – Venerdì 26 luglio, alle 18.30, Alessandro Baricco chiude l’Asciano Suono Festival 2024 con l’evento speciale all’Anfiteatro delle Crete (Asciano, Strada di Leonina), portando il suo Abel Concerto in uno dei palcoscenici naturali più straordinari al mondo.

Lo spettacolo nasce dal grande successo di pubblico e di critica che il romanzo Abel, definito dal suo autore un “western metafisico”, sta raccogliendo da novembre 2023, data della sua prima edizione.

“Mi andava di portare sul palco il sound di Abel ” racconta Baricco “mi sono immaginato una band capace di far diventare quelle pagine un’esperienza sonora. Quel che posso fare io e che farò è leggerle cercando sempre il loro suono prima che il loro significato e quel che ho chiesto ai tre musicisti è stato di portare la mia voce in un paesaggio sonoro lungo 90 minuti. Li ho scelti perché mi piace il loro lavoro, perché mi piacciono loro. Sono sicuro che vi porteranno dove voglio arrivare”. Lo scrittore torinese infatti salirà sul palco insieme a tre musicisti (Cesare Picco, Roberto Tarasco, Nicola Tescari) per leggere e ‘suonare’ 7 capitoli del suo ultimo libro.

A precedere l’inizio dello spettacolo alle 18.00, un DJSet che accoglie e introduce gli spettatori nello spettacolare anfiteatro naturale che guarda al tramonto sopra il panorama di Siena e delle sue colline. Una vera e propria esperienza di ascolto di suoni e natura, in quanto per accedere al luogo dello spettacolo gli spettatori percorreranno un sentiero lungo le “Biancane” che costeggiano i campi, entrando così in sintonia e rispetto del luogo.

L’evento è presentato dall’Associazione Asciano Suoni Arti e Culture E.T.S. e OFI Orchestra Filarmonica Italiana in collaborazione con il Comune d’Asciano e con il supporto di BCC BancaCentro Toscana Umbria, Cava Terziani, Olio Nece, Sienambiente, Terrecablate, Treemme Rubinetterie.

Abel Concerto è una produzione Savà Produzioni Creative e Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden. È uno degli eventi con cui la Scuola Holden festeggia, nel 2024, i suoi primi 30 anni di vita.

Alessandro Baricco è uno tra i più versatili scrittori contemporanei in Italia. Conosciuto per i suoi romanzi bestseller “Castelli di rabbia” (Premio Selezione Campiello e Prix Médicis Étranger nel 1991), “Oceano Mare” (Premio Viareggio nel 1993) e “Seta” (1996, tradotto in 16 lingue), Baricco ha avuto una prolifica carriera anche come conduttore televisivo di programmi culturali, come drammaturgo e saggista. Il suo quarto saggio “I Barbari” (2006) ha affrontato il rapporto tra la scrittura e la rivoluzione culturale digitale., così come in “The Game” (2018), riflessione sull’impatto della rivoluzione digitale sul pensiero umanistico e sulla cultura in generale. A novembre 2023 esce il romanzo “Abel” definito dall’autore stesso un “western metafisico”. Nel 1994 a Torino ha fondato la Scuola Holden.

Per informazioni e biglietti: www.ascianosuonofestival.it

Biglietto unico 25 euro

Free Tiket Under 14