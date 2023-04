ABETONE CUTIGLIANO – Impianti aperti a Pasqua ad Abetone. Le basse temperature di questi ultimi giorni, di alcuni gradi sotto lo zero, permettono, infatti, l’innevamento programmato. Quindi nel comprensorio sciistico sarà garantita l’apertura di diverse piste.

Lo fa sapere l’assessore al turismo di Abetone Cutigliano, Andrea Formento, che è anche presidente nazionale di Federfuni e che proprio stamani ha pubblicato sui social le foto dello stato attuale delle piste, perfettamente innevate e pronte ad accogliere gli appassionati di sci. Dello stesso avviso Giampiero Dati, direttore della Società Abetone Funivie, che conferma l’apertura degli impianti già a partire da venerdì. Saranno garantiti i collegamenti con i rifugi in quota per offrire anche ai turisti che vogliono trascorrere il periodo pasquale in montagna la possibilità di raggiungere le vette più alte dell’Appennino toscano.