FIRENZE – Numeri in crescita per Acque spa. Il consuntivo del Basso Valdarno in Toscana ha chiuso il 2023 con un utile di 18,8 milioni: “di questi, oltre 13 sono stati destinati a riserva e in massima parte andranno a sostenere gli investimenti”.

Il valore della produzione è di quasi 197 milioni e il margine operativo lordo è di circa 104 milioni (in crescita di quasi 1,5 milioni rispetto al 2022), mentre il patrimonio netto sfiora i 298 milioni di euro (circa 16 in più rispetto all’anno precedente).

Nel 2023, spiega la nota di Acque, “gli investimenti sono saliti a 121 milioni, corrispondenti a 152,2 euro/abitante all’anno: abbondantemente oltre il doppio della media nazionale, stimata dal Blue Book in circa 70 euro: investimenti che si sono tradotti in nuovi impianti di depurazione, in estensioni delle reti fognarie, nella sostituzione e nel potenziamento delle condotte idriche, nella riduzione delle perdite (scese in sei anni dal 42 al 36%) e nella protezione della risorsa, nell’incremento dei controlli e nel miglioramento della qualità dell’acqua erogata”.