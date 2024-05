SIENA – In occasione delle celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti, la Provincia di Siena, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea (IRSEC), organizza per sabato 18 maggio (ore 17.15) un incontro con lo storico Stefano Caretti presso le Stanze della memoria.

Nel corso dell’incontro, che sarà moderato dal giornalista Michele Taddei, è prevista la proiezione di un video realizzato dallo stesso Caretti e la presentazione del suo ultimo libro “Il nemico di Mussolini”.

Alle ore 17 è prevista la deposizione di un mazzo di fiori davanti alla lapide di indicazione della “Piazza Matteotti” all’incrocio con via Pianigiani e via dei Termini. All’incontro porteranno i saluti istituzionali il Presidente della Provincia di Siena David Bussagli e il Presidente del Consiglio Comunale di Siena Davide Ciacci. Tra gli altri interventi previsti quello di Nicola Labanca ordinario di storia contemporanea dell’Università di Siena e Paolo Leoncini dell’IRSEC.