Una passeggiata per il luoghi più belli ed iconici della Val d’Orcia.

E’ la Scarpinata, alla terza edizione, organizzata dalla Proloco di San Quirico d’Orcia con il patrocinio del Comune di San Quirico d’Orcia e il Comune di Pienza, in programma per domenica 19 maggio.

Tre le distanze a disposizione, dalla diversa difficoltà: 11,4 Km; 25,2Km e 37,3Km, tutte con partenza da San Quirico d’Orcia.

Sono previsti oltre 200 partecipanti, in gran parte italiani, ma anche stranieri (americani in particolare).

Saranno toccati i luoghi più iconici della Val d’Orcia: dai cipressini di San Quirico, alla chiesa di Vitaleta, passando per Bagno Vignoni e per il castello di Vignoni. In un periodo come la primavera, che si presenta ideale per percorrere le strade sterrate e i centri storici valdorciani.

Lungo il percorso sono previsti punti di ristoro, mentre a San Quirico è previsto il ristoro conclusivo al termine della manifestazione.

Info e regolamento a questo link: www.scarpinata.it