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ROMA – Oltre ottanta spettacoli tra prime, prosa, danza, eventi, da ottobre a aprile 2027: è la stagione dei Teatri di Siena 2026/2027.

A presentarla a Roma il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli nell’aula consiliare ‘Giorgio Fregosi’, Palazzo Valentini.

«La stagione – sottolinea Fabio – è stata costruita pensando al pubblico, protagonista della vita culturale della città. In tempi di distanze e frammentazioni, scegliere il teatro è un gesto di fiducia e di coraggio. Per Siena, vuol dire partecipazione, bellezza. crescita delle nuove generazioni».

Il fuoco di Prometeo e di Santa Caterina ispira il cartellone. «Ho immaginato – spiega Bocciarelli – una stagione del Teatri specchio della vocazione del teatro: accende domande e visioni, avvicina le persone. Le parole di Santa Caterina da Siena generano energia, pensiero, amore. Ogni spettacolo vuole essere una scintilla per il presente e il futuro».

Sipario Rosso, Sipario Blu, Extra Sipario, Gran Galà delle Arti Sceniche, si articoleranno tra il Teatro dei Rinnovati e il Teatro dei Rozzi.

La proposta ai Rinnovati

Il Teatro dei Rinnovati ospiterà alcuni protagonisti della scena italiana contemporanea. Apre, 23 ottobre, il musical ‘Belle e la Bestia’, seguito da Umberto Orsini con ‘Prima del temporale’. Attesi Luca Zingaretti con ‘Marco Polo e le città invisibili’ da Italo Calvino; Giuseppe Fiorello con ‘Educazione sentimentale’; Ambra Angiolini con ’La reginetta di Leenane’; Silvio Orlando e ‘Il berretto a sonagli’; Stefano Fresi e ‘Dioggene’; Flavio Insinna con ‘Notte prima degli esami’. Poi i capolavori della letteratura: ‘Anna dei miracoli’; ‘Otello’, drammaturgia Dacia Maraini, regia Giorgio Pasotti; ‘I Promessi Sposi’ e ‘Assassinio sull’Orient Express’. Per la danza ‘Il lago dei cigni’ del Balletto di Siena; poi ‘Cenerentola – Il Musical’.

La proposta ai Rozzi

Al Teatro dei Rozzi, Sipario Blu, commedia, musica, teatro contemporaneo, con Attilio Fontana, Rosita Celentano, Martina Colombari, Sergio Assisi, Barbara Foria; lo ‘speciale’, il concerto natalizio del maestro Ludovico Troncanetti.

Extra Sipario

Extra Sipario conferma inclusione, memoria, impegno civile dei Teatri di Siena. Tra i progetti speciali, ‘Josephine Baker – Danzare la libertà’ con Germaine Acogny, Leone d’Oro alla carriera Biennale di Venezia; ‘Innocentevasione’ con detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria; ‘Affetti collaterali’ per la Giornata della Memoria e ‘Molly’ rivolto alle nuove generazioni. In cartellone, ‘Ripetizioni d’amore’ di Angelo Mellone direttore Rai Daytime, regia Raffaello Fusaro.

Tra le novità del Gran Galà delle Arti Sceniche, nazionali e internazionali, le prime ‘Fatal’ e ‘Pinocchio’; ‘Topo Gigio Musical’, il Concerto di Capodanno, ‘Virtual Reality’ , ‘The Wall Dance Tribute’ omaggio ai Pink Floyd. Di prestigio, il concerto della star mondiale, il pianista giapponese Hayato Sumino con l’Accademia Musicale Chigiana per Abbracci d’Arte. Chiude la stagione, il 22 aprile 2027, la canzone napoletana classica, candidata a patrimonio immateriale Unesco; protagonista Enzo De Caro con ‘L’avaro immaginario’.

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