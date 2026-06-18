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Aperta oggi a Firenze fino al 31 dicembre (Museo della moda e del costume, Palazzo Pitti, saloncino da ballo e sale adiacenti) la mostra ‘Ferdinando Sarmi New York – Un viaggio nella moda da Firenze alla Fifth Avenue’, dedicata allo stilista fiorentino.

Nella sua carriera vestì alcune delle donne più celebri del suo tempo, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Barbra Streisand.

L’esposizione, curata da Vanessa Gavioli, responsabile del museo della moda e del costume di Palazzo Pitti, ed Eugenia Paulicelli, professoressa emerita al Queens College e del Graduate Center della City University of New York, propone una selezione di abiti messi in relazione con i materiali del Fondo Sarmi e accessori d’epoca che restituiscono il clima culturale e mondano della New York degli anni Cinquanta e Sessanta.

La mostra ripercorre due decenni di carriera di Sarmi, dai primi anni Cinquanta ai primi anni Settanta, raccontando il successo di uno stilista capace di fondere l’eleganza sartoriale italiana con il glamour cosmopolita della società statunitense.

il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde “Con questa mostra Palazzo Pitti intende restituire al pubblico e agli studi la figura di Ferdinando Sarmi, protagonista ancora poco indagato della moda del Novecento e interprete significativo dell’affermazione internazionale dello stile italiano nel secondo dopoguerra”, dice Simone Verde, direttore delle Gallerie degli Uffizi.

“Il suo percorso professionale, da Firenze alla Fifth Avenue – aggiunge – testimonia la capacità della creatività italiana di dialogare con i grandi centri della moda e della cultura internazionali, contribuendo alla definizione di quell’immaginario di eleganza, qualità artigianale e raffinatezza che avrebbe accompagnato il riconoscimento del Made in Italy nel mondo”.

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