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GIGLIO CASTELLO – Agosto si preannuncia all’insegna della festa, della condivisione e della solidarietà nel borgo di Giglio Castello.

Le date da segnare in rosso sul calendario sono il 2, il 14 e il 28 agosto, quando l’associazione Il Castello dà appuntamento in Piazza Gloriosa per le tradizionali sagre estive che, anno dopo anno, rappresentano un momento molto atteso da residenti e visitatori.

Tre serate dedicate alla convivialità, all’allegria e al piacere di stare insieme, ma che nel 2026 assumono un significato ancora più profondo grazie all’iniziativa solidale promossa in collaborazione con l’associazione Insieme in Rosa. Quest’anno, infatti, la solidarietà sarà il filo conduttore dell’intero mese di agosto e accompagnerà gli eventi organizzati in Piazza Gloriosa.

Le rappresentanti di Insieme in Rosa saranno presenti in piazza per far conoscere le attività dell’associazione, impegnata nella prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie oncologiche, sensibilizzando cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione e del sostegno alle persone che affrontano percorsi di cura.

L’iniziativa solidale è iniziata già nei mesi di giugno e luglio, proseguirà fino al 5 settembrecon la raccolta fondi realizzata attraverso la vendita di uno speciale telo mare con grafica dedicata alla collaborazione tra le due associazioni. Un gesto concreto che ha permesso di unire promozione del territorio e impegno sociale, coinvolgendo numerosi sostenitori.

Per rafforzare ulteriormente il messaggio di sensibilizzazione, una parte di Giglio Castello si trasformerà simbolicamente per tutto il mese di agosto, offrendo un colpo d’occhio suggestivo e un richiamo visivo al tema della prevenzione e della vicinanza alle persone colpite da patologie oncologiche.

Gli organizzatori desiderano infatti ringraziare il Comune di Isola del Giglio e il Commissario Riccardo Malpassi, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa fin dalla sua presentazione, condividendone pienamente lo spirito e le finalità.

Un ringraziamento particolare è rivolto anche a Piero Landini, autore della fotografia concessa per la realizzazione della locandina ufficiale dell’evento, contribuendo così alla promozione dell’iniziativa. Infine, per rendere ancora più partecipate e coinvolgenti le tre serate, gli organizzatori lanciano un invito a tutti coloro che prenderanno parte agli eventi: indossare un capo di abbigliamento o un accessorio rosa. Un piccolo gesto simbolico che permetterà di colorare la piazza, creando un forte messaggio collettivo di vicinanza, consapevolezza e sostegno.

Ad agosto, dunque, Giglio Castello non sarà soltanto teatro di momenti di festa e tradizione, ma diventerà anche un luogo in cui la comunità si stringe intorno a un importante messaggio di solidarietà, dimostrando come la partecipazione e l’impegno condiviso possano trasformare un evento locale in un’occasione di sensibilizzazione e speranza.