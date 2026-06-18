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ORBETELLO – Il pianoforte dove meno te lo aspetti: si alza il sipario sull’Orbetello Piano Festival 2026, la rassegna ideata da Giuliano Adorno (che ne è direttore artistico) e Beatrice Piersanti, che offre singolari appuntamenti dove la musica si fonde con la bellezza del paesaggio e della storia.

Venerdì 19 giugno alle ore 19.45, appuntamento con “Romantic Encores” un eccezionale concerto di anteprima che avrà luogo nello spettacolare teatro naturale del Botanical Dry Garden di Orbetello e vedrà protagonisti due straordinari e talentuosi musicisti: Giovanni Gnocchi (violoncello) e Alessandro Stella (pianoforte).

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con “Casa Bassi”, celebre salotto musicale romano grazie alla collaborazione di Massimo Maria Bassi, mecenate sensibile e appassionato.

Giunto alla sua 15ma edizione, l’Orbetello Piano Festival proseguirà poi fino al 6 agosto offrendo un viaggio mozzafiato nel cuore della laguna toscana: dalla terrazza sulla laguna della Polveriera Guzman, fino alle Oasi WWF del Bosco di Patanella o del Casale Giannella, il cartellone porterà il pianoforte in contesti insoliti, con spettacoli che offriranno al pubblico un vortice di emozioni capaci di coinvolgere tutti i sensi.

Un programma tutto da seguire

Dopo il concerto di anteprime di venerdì 19 giugno, la rassegna entrerà nel vivo a partire da mercoledì 17 luglio (ore 19.45) quando la Terrazza sulla laguna della Polveriera Guzman, si farà palcoscenico per ospitare un raro incontro tra talenti internazionali: Juan Elvira Marquez Torres (Spagna) e Michael Nagel (Germania), vincitori dell’Orbetello Piano Competition Online 2025. I due pianisti eseguiranno “A bordo laguna”, un programma che spazia dal romanticismo di Schumann al modernismo di Prokofiev, offrendo un vasto e affascinante repertorio.

Giovedì 18 luglio (ore 19.45), sempre la terrazza della Polveriera Guzman, accoglierà l’arte di Federica Bortoluzzi che offrirà “Musica sull’acqua”, un intenso e suggestivo viaggio nel pianoforte romantico, fondendo virtuosismo e lirismo.

Musica nell’oasi WWF

Il festival, Giovedì 23 luglio (ore 21.30), si sposta al Casale Giannella – Oasi WWF: qui Alessandro Marano (pianoforte) eseguirà i celebri “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky, un programma che unisce virtuosismo e intensità espressiva. Giovedì 30 luglio (ore 21.30) ancora il Casale Giannella – Oasi WWF sarà palcoscenico per “Onde sospese, da Satie a Philip Glass” il recital di Alessandro Vena (pianoforte).

L’Orbetello Piano Festival torna sulla terrazza della Polveriera Guzman sabato 1 agosto alle ore 19.30 e presenta Daria Sannikova, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025 categoria Junior PC Junior 2025), giovane pianista ucraina, attualmente studentessa in Svizzera, che con il suo concerto dal titolo “Il grande Romanticismo: Chopin e Liszt”, promette intense emozioni.

L’atteso concerto all’alba

Attesissimo il “Concerto all’alba” che martedì 4 agosto (inizio ore 6.00) porterà il pianoforte nella suggestiva cornice dell’Oasi WW del Bosco di Patanella (Orbetello).

Qui Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum (Paesi Bassi), offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole. La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà il giovedì 6 agosto (ore 19.30) sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital “Gran finale” che vedrà protagonista Yuki Mihara vincitrice Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione culturale Kaletra, il festival è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello – assessorato alla cultura, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner.

Info e biglietteria +39 3892428801

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