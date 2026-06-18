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SAN QUIRICO D’ORCIA – Un esordio segnato dagli applausi e dall’emozione dei popoli dei Quartieri. Ha preso ufficialmente il via la 64esima edizione della Festa del Barbarossa a San Quirico d’Orcia con la tradizionale e attesissima presentazione, a Palazzo Chigi, delle Brocche dell’Imperatore.

Le splendide opere di quest’anno, dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco, portano la prestigiosa firma di Emilio Giannelli e sono state realizzate dall’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio, sotto la direzione artistica del maestro Carlo Pizzichini. Nell’Officina dell’Arte dei Vasai la maestria ceramica di Giulia Boscagli e la visione brillante di Emilio Giannelli, hanno dato vita a quattro opere che intrecciano tradizione, ironia e profondità. Maiolicate e segnate dai colori dei Quartieri le Brocche custodiscono sul retro le vignette dedicate ai momenti più emblematici della vita del Santo: pagine di racconto che trasformano ogni pezzo in un incontro tra luce, materia e pensiero.

Il messaggio universale di pace e spiritualità

“La presentazione delle Brocche è da sempre il momento in cui la nostra comunità si riappropria della sua storia e della sua identità – ha detto il Sindaco Marco Bartoli. – Quest’anno, il tributo agli 800 anni dalla morte di San Francesco unisce la tradizione del Barbarossa a un messaggio universale di pace e spiritualità. Gli applausi dei Quartieri testimoniano l’amore per questa festa e la gratitudine verso i grandi maestri che hanno dato forma a questi capolavori”.

“Per una comunità come quella di San Quirico d’Orcia immersa nell’incredibile paesaggio della Val d’Orcia il messaggio di San Francesco assume un significato particolarmente profondo. Un territorio che ti entra nell’anima. Per questo la nostra associazione è orgogliosa di consegnare queste Brocche a questa splendida comunità” ha detto la Presidente dell’Associazione dell’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio Lucia Cioni.

“La Festa del Barbarossa rinnova il proprio legame con l’arte e l’arte ceramica attraverso la realizzazione di questi premi – ha aggiunto il direttore artistico Carlo Pizzichini. – Il laboratorio dell’associazione dell’Arte dei Vasai, erede della tradizione ceramica, potrebbe trovare nel Comune di San Quirico un interlocutore naturale. San Quirico con il suo museo e la sua attenzione verso il patrimonio ceramico è luogo ideale per un ponte tra storia e presente”.

Il programma della Festa

La 64esima Festa del Barbarossa, dopo il corteo dei ceri e la benedizione dei gareggianti, prosegue venerdì 19 giugno. Come da solenne tradizione, i Quartieri – Borgo, Canneti, Castello e Prato – si riuniranno nel cuore dei rispettivi rioni per le cene propiziatorie. Sabato 20 giugno sarà interamente dedicato ai più giovani. Si comincia alle ore 17 con la partenza del Corteo storico. Successivamente, i giovani gareggianti dei Quartieri (di età non superiore ai 14 anni) saliranno nel Campo delle Armi per sfidarsi nelle gare di bandiere e tiro con l’arco. La Festa del Barbarossa si concluderà domenica 21 giugno con la rievocazione storica sul sagrato della Collegiata e le attesissime gare di Bandiere ed Archi nel Campo delle Armi degli Horti Leonini per l’assegnazione delle ambite Brocche dell’Imperatore.

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