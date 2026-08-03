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SIENA – Due serate tra musica, teatro, giovani talenti e un grande protagonista dello spettacolo italiano con Sboccia l’Estate.

La rassegna dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli, prosegue in piazza Jacopo della Quercia con altri due appuntamenti martedì 4 e mercoledì 5 agosto.

Ad aprire la due giorni sarà, martedì 4 agosto alle 20.30, “Abbracci d’Arte – Senza fine”, uno spettacolo di musica e teatro che vedrà tornare sul palco i protagonisti di “Stelle in Corsa”, il talent ideato e organizzato direttamente dal Comune di Siena per valorizzare le capacità artistiche delle nuove generazioni.

La serata, con la regia di Vincenzo Bocciarelli, sarà completata dall’esibizione dei Siena Jazz Masters, in collaborazione con Siena Jazz – Accademia musicale del jazz, rinnovando l’incontro tra differenti forme espressive che caratterizza il cartellone estivo dei Teatri di Siena.

STELLE IN CORSA

Dopo aver conquistato il pubblico e la giuria durante il talent, i giovani artisti avranno dunque una nuova occasione per esprimere la propria energia e le proprie qualità in uno dei luoghi più suggestivi della città. Una serata pensata per celebrare la creatività del territorio attraverso la musica, la recitazione e lo spettacolo dal vivo.

“Stelle in Corsa” ha rappresentato un progetto inedito nel panorama nazionale: il primo talent in Italia organizzato direttamente da un’amministrazione comunale. Promossa dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Siena, l’iniziativa è nata con l’obiettivo di offrire ai giovani artisti tra i diciotto e i trentacinque anni un percorso concreto di crescita, confronto e visibilità, mettendo a loro disposizione i teatri comunali e il supporto di professionisti del mondo dello spettacolo.

Dai casting al Teatro dei Rozzi fino alla finale al Teatro dei Rinnovati, il progetto ha accompagnato i partecipanti attraverso un vero e proprio percorso artistico e formativo. L’appuntamento del 4 agosto rappresenta quindi una nuova tappa di questa esperienza e restituisce pienamente il significato del titolo “Senza fine”: il talent non si conclude con la competizione, ma continua a generare occasioni di esibizione, crescita e incontro con il pubblico.

LA PRIMA VOLA – ATTO SECONDO

Il cartellone proseguirà mercoledì 5 agosto, alle ore 21.15, con Paolo Conticini in “La prima volta – Atto secondo”, con la partecipazione di Laura Di Mauro e la regia di Luigi Russo. Una sedia, una chitarra e una storia da raccontare sono gli elementi essenziali di uno spettacolo intimo, ironico e autobiografico, nel quale Conticini ripercorre la propria vita e la propria carriera.

Dalla famiglia agli studi, dai primi lavori all’incontro con Christian De Sica, che ha segnato l’inizio della sua avventura nel mondo della recitazione, l’attore accompagna il pubblico attraverso ricordi, incontri, errori, soddisfazioni e nuovi progetti. Parole e canzoni si alternano in un racconto leggero e poetico, capace di restituire il ritratto autentico di un artista amato dal pubblico del cinema, della televisione e del teatro.

ALTRI APPUNTAMENTI

La rassegna, dopo il Palio dell’Assunta, si trasferirà all’“Arena dell’acqua” delle Fonti di Pescaia. Sabato 22 agosto Emanuela Aureli porterà in scena “Parlando con le stelle”, con Giandomenico Anellino alla chitarra; lunedì 24 protagonista il teatro con “Come le cose vanno” di Adele Bilotta, con Sofia Morabito e la regia di Matteo Magazzù; mercoledì 26 “Omaggio a Paco De Lucia – Versi e musica” con José Ignazio Bilbao e Juan Maria Real; giovedì 27 “Forte sempre più forte – Omaggio a Gianna Nannini” del gruppo musicale “ConPatty”; venerdì 28 le note indiane di “Rasa di agosto” del trio Kalyan That porteranno danza ed emozioni sotto il cielo di Siena.

Info e prenotazioni. Gli spettacoli della stagione estiva sono gratuiti. E’ consigliata la prenotazione al link https://www.eventbrite.com/cc/sboccia-lestate-2026-il-teatro-esce-in-strada-4848684. Per persone con disabilità e ultraottantenni è possibile prenotare scrivendo a teatri@comune.siena.it o telefonando al 3312358945. Per tutte le altre informazioni sugli spettacoli è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).