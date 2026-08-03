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LIDO DI CAMAIORE (LU) – Partirà mercoledì 5 agosto alle 21.30 a Lido di Camaiore, Lungomare Europa di fronte al Pontile, la decima edizione di “LidoCult: un mondo migliore”.

La rassegna letteraria trasformerà le notti della Versilia in un luogo di incontro tra autori, lettori e grandi protagonisti del nostro tempo. Tredici appuntamenti in cui le più autorevoli voci della cultura e della televisione si alterneranno per raccontare i propri libri, le loro storie e condividere con il pubblico idee e riflessioni sulla vita e sui principali temi di attualità.

LidoCult, la grande festa della lettura, offrirà un’opportunità di dialogo per immaginare un mondo migliore attraverso lo sguardo dei protagonisti degli appuntamenti in cartellone, accompagnati dalla conduzione di: Emma D’Aquino, Massimo Cirri, Tiziana Ferrario, Giorgio Lupano, Agnese Pini e Marco Varvello.

IL PROGRAMMA DAL 5 AL 10 AGOSTO

LidoCult si aprirà mercoledì 5 agosto con Iva Zanicchi, protagonista di una serata dedicata ai sapori della tavola e alla memoria, con la presentazione del suo libro “Quel profumo di brodo caldo. La cucina dei miei ricordi” (Mondadori).

Giovedì 6 agosto sarà la volta di un grande giornalista, Claudio Cerasa, Direttore de Il Foglio, che presenterà il suo ultimo libro “L’antidoto. Libertà, Ambiente, Tecnologia” (Silvio Berlusconi Editore).

Venerdì 7 agosto seguirà un maître à penser della narrazione d’ogni forma: Antonio Monda, insieme al regista e sceneggiatore Victor Rambaldi, proporrà al pubblico un percorso lungo la Walk of Fame di Los Angeles e la Fifth Avenue di New York, fino ad arrivare al Delta del Po.

L’appuntamento di sabato 8 agosto sarà dedicato al tema “Donne e potere”. La giornalista Rai Ilaria Grillini e la scrittrice Manuela Sain saranno intervistate da Marco Varvello, editorialista e commentatore di politica internazionale. Le due autrici presenteranno rispettivamente “Le donne di Carlo. Le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito” (Rai Libri) e “Ultima Chiamata dalla Casa Bianca” (Luigi Pellegrini Editore).

Domenica 9 agosto Simona Atzori, ballerina e pittrice, condividerà con il pubblico di LidoCult la sua storia straordinaria, dimostrando che i limiti sono solo negli occhi di chi guarda e ci farà innamorare della sua forza e delle sue sorprendenti capacità espressive. In dialogo con Emma D’Aquino, Simona presenterà l’edizione aggiornata di “Cosa ti manca per essere felice?” (Mondadori).

Lunedì 10 agosto torna a LidoCult il Procuratore Capo del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri con il libro scritto insieme ad Antonio Nicaso, “Come radici. Una storia sulle seconde possibilità” (Mondadori), intervistato da Tiziana Ferrario,giornalista esperta di politica internazionale e scrittrice.

IL PROGRAMMA DALL’11 AL 20 AGOSTO

Protagonisti degli incontri dell’11 e del 12 agosto saranno alcuni volti storici del giornalismo televisivo: Piero Badaloni con “La Rai che ho vissuto. Diario di un telecronista” (Le piccole pagine) e Maurizio Mannoni con “Quella notte a Saxa Rubra” (La nave di Teseo).

La sera successiva, sarà dedicata invece all’intrattenimento televisivo, a partire dalla storia del più importante appuntamento della tv italiana: sotto la sapiente guida di Massimo Cirri, Marino Bartoletti presenterà “Almanacco del Festival di Sanremo” (Gallucci Editore), con la partecipazione di Monica Guerritore e Roberto Zaccaria.

L’incontro del 13 agosto sarà dedicato ad Agnese Pini, direttrice di QN e autrice di “La verità è un fuoco” (Garzanti), in dialogo con Tiziana Ferrario.

Domenica 16 agosto Mario Lavezzi, compositore, autore e produttore musicale, sarà intervistato da Giorgio Lupano sul suo libro “E la vita bussò. Mario Lavezzi racconta cinquant’anni di musica” (Morellini).

Il tema della serata del 18 agosto sarà il valore dell’accoglienza e le storie di confine. I protagonisti saranno Mimmo Lucano, celebre sindaco di Riace la cui vicenda è narrata nel saggio “La Giustizia e il caso Riace. Ricostruzione di un processo politico” (Castelvecchi) e la quirinalista Daniela Tagliafico con il suo ultimo libro “Chi resta mentre il mondo scappa. Storie di confini e sopravvivenza” (Vallecchi).

A Mimmo Lucano sarà conferito il premio LidoCult 2026, attribuito a coloro che hanno la capacità di contribuire alla costruzione della cultura dell’accoglienza.

Il 19 agosto, Loredana Cannata condividerà nella penultima serata della rassegna le tecniche e le esperienze di cui ha scritto nel libro “Manuale di supervivenza. Come coltivare forza fisica e mentale per «supervivere» in ogni tipo di giungla” (Youcanprint).

La rassegna si chiuderà il 20 agosto con un ospite profondamente legato alla Versilia: Enrico Vanzina.