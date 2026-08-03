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PISA – Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Marenia 2026”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo.

Il mese di agosto sarà all’insegna della musica dal vivo con cinque appuntamenti organizzati in collaborazione con Pisamo e LEG – Live Emotion Group, che porteranno sul palco alcuni tra i protagonisti della scena musicale italiana nelle piazze di Tirrenia e Marina di Pisa.

I CONCERTI

Si parte a Tirrenia, in piazza dei Fiori, con Serena Brancale mercoledì 5 agosto, seguita da Alex Britti martedì 11 agosto, entrambi protagonisti di concerti a ingresso gratuito. Sempre in piazza dei Fiori, giovedì 6 agosto, sarà la volta degli ANIMEniacs, compagnia musicale specializzata nel repertorio Disney e nell’intrattenimento per famiglie. Si tratta dell’unico appuntamento a pagamento della rassegna (biglietti disponibili su TicketOne): parte dell’incasso sarà infatti destinata alla Fondazione IRCCS Stella Maris per sostenere la realizzazione del nuovo ospedale.

La rassegna si sposterà poi a Marina di Pisa, in piazza Viviani, dove Gaia salirà sul palco martedì 18 agosto, seguita dalle Bambole di Pezza giovedì 20 agosto, entrambi con ingresso libero. Altro appuntamento atteso, il 21 di agosto, sempre in piazza Viviani a Marina, la grande festa di Radio Mitology.

Tra le altre iniziative in programma il 12 agosto, a partire dalle ore 18, presso Terrazza Pontecorvo a Marina di Pisa, è prevista l’osservazione dell’eclissi di Sole. L’evento sarà accompagnato dagli esperti astrofili dell’Associazione Astrofili Alta Valdera, del Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese e dell’Associazione Cascinese Astrofili, che metteranno a disposizione i propri strumenti di osservazione e guideranno il pubblico alla scoperta di questo affascinante fenomeno astronomico. Sabato 29 agosto ritorna infine il consueto e atteso appuntamento con i fuochi d’artificio sul lungomare di Marina di Pisa.

“Uno straordinario calendario quello di Marenia anche per questa estate 2026 dichiara l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – tutto il nostro litorale da Marina di Pisa a Calambrone, attraverso Tirrenia ha visto e vedrà ancora numerosi eventi tra cui i concerti di Alex Britti, Serena Brancale, Gaia e Bambole di Pezza, senza dimenticare i valori della accessibilità e della solidarietà”.