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FIRENZE – È scattato ufficialmente l’esame di Stato 2026 per gli oltre 30 mila studenti toscani. Con l’apertura del plico telematico del Ministero dell’Istruzione e del Merito alle ore 8:30, i maturandi hanno scoperto le sette tracce della prima prova scritta di italiano, suddivise nelle tre canoniche tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Un ventaglio di proposte per gli studenti che spazia dalla grande letteratura del Novecento alla riflessione geopolitica sui confini, fino al valore della democrazia e al concetto sociologico di “fatica” ed “incanto”.

Tipologia A: Analisi del testo tra poesia e introspezione

Per l’analisi e l’interpretazione del testo letterario, il Ministero ha selezionato due figure di spicco del panorama novecentesco italiano. Cesare Pavese con la celebre poesia “Passerò per piazza di Spagna”, tratta dalla raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Un componimento incentrato sull’accettazione dignitosa dell’amore non ricambiato e sull’educazione all’affettività. Vitaliano Brancati con un estratto dall’opera “I piaceri”. Un diario intimo ricco di meditazioni, fantasie e ricordi in cui agli studenti si richiede un’analisi critica incentrata sulla memoria e l’introspezione.

Tipologia B: Il testo argomentativo, tra Costituzione, scienza e frontiere

Tre le tracce dedicate allo sviluppo di un testo argomentativo, fortemente ancorate alla storia, alla divulgazione scientifica e ai dibattiti d’attualità: un brano tratto dal discorso d’insediamento del Presidente Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente, che impegna i ragazzi in una riflessione sul valore profondo e i pilastri della democrazia. Il testo del giornalista e saggista Piero Bianucci, “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”, volto a stimolare un ragionamento sulla chiarezza comunicativa legata alla creatività scientifica. Un estratto dal saggio del sociologo controcorrente Frank Furedi, “I confini contano. Perché l’humanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”, incentrato sul controverso ruolo delle barriere nella società contemporanea.

Tipologia C: Nei temi di attualità trionfano la “fatica” e la “meraviglia”

La riflessione critica sulle tematiche del mondo contemporaneo si snoda quest’anno attorno a due concetti cardine dell’esistenza umana. Un articolo della giornalista tedesca Wenke Husmann, intitolato “Funziona a meraviglia” (pubblicato su Internazionale), che interroga i ragazzi sulla capacità emotiva di provare incanto di fronte ai fenomeni della natura. Un brano tratto dal libro “Alzarsi all’alba” del giornalista e scrittore Mario Calabresi. La traccia approfondisce le storie di chi abbraccia l’impegno quotidiano e il sacrificio come cifre essenziali ed etiche della propria vita.

I candidati avranno a disposizione sei ore di tempo per completare il proprio elaborato. Domani, venerdì 19 giugno, l’esame proseguirà con la seconda prova scritta, differenziata in base ai singoli indirizzi di studio, prima di lasciare spazio alla sessione dei colloqui orali.

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