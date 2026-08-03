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PORTOFERRAIO (LI) – La Guardia Costiera di Portoferraio ha sequestrato d’urgenza un’area privata di circa 10mila metri quadrati all’Isola d’Elba, adibita a discarica abusiva.

Nel corso degli accertamenti la Guardia Costiera ha rinvenuto numerosi rifiuti di diversa natura:veicoli, carcasse di roulotte, natanti e parti di imbarcazioni, motori marini, pneumatici, rifiuti edili, materiali metallici e plastici, apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, bombole di gas e rifiuti speciali, depositati direttamente sul terreno in assenza delle prescritte modalità di gestione e delle necessarie misure di contenimento.

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori profili di responsabilità. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori profili di responsabilità, anche mediante approfondimenti tecnici per verificare lo stato delle matrici ambientali interessate e l’eventuale sussistenza di ulteriori violazioni della normativa ambientale.

IL RUOLO DELLA GUARDIA COSTIERA

La Guardia Costiera previene e contrasta gli illeciti ambientali non solo per quel che riguarda la tutela dell’ecosistema marino e costiero. L’azione comprende anche la vigilanza sul corretto ciclo di gestione dei rifiuti, la salvaguardia ambientalale e la repressione di condotte illecite.

La Capitaneria di porto di Portoferraio continuerà quindi a svolgere un’intensa attività di vigilanza sul territorio. L’obiettivo è garantire la tutela di un patrimonio naturale di straordinario valore quale quello dell’Isola d’Elba.