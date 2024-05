RIPARBELLA – Altolà al progetto del parco eolico nel Pisano da parte dell’amministrazione comunale di Riparbella.

Il territorio è interessato dall’impianto “Poggio dei Fontini e Poggio Malconsiglio” di Castellina Marittima.

“Pur apprezzando tutte le azioni volte alla produzione di energia pulita – scrive il Comune di Riparbella in una nota – non possiamo dare il via libera a un’operazione che prevede sul nostro territorio non solo il raddoppio della sottostazione già esistente, in modo che possa essere a servizio anche del parco di Castellina, ma anche cantieri di vario genere e l’installazione di due pale eoliche su sette, oltre ad altre che saranno collocate proprio sul confine tra i due comuni”.

E ancora: “A febbraio abbiamo ricevuto la richiesta di ampliamento della nostra sottostazione, poi il progetto è passato direttamente in Regione senza alcun passaggio ulteriore e con un’accelerata evidente. Abbiamo già espresso la nostra contrarietà alla Regione, oltre a presentare le nostre osservazioni rispetto a un progetto carente della minima documentazione tecnica”.

Per l’amministrazione di Riparbella, infatti, si tratta di opere “in assoluto contrasto con le nostre politiche per la valorizzazione e tutela del territorio e del paesaggio e a quelle per creare prodotti del turismo sportivo outdoor e del turismo lento, in piena sintonia con gli obiettivi e le finalità del nostro ambito turistico Costa degli Etruschi e della Regione Toscana”.