SIENA – Conferito a Siena il premio Mangia 2023 al professor Angelo Riccaboni, già Rettore dell’Università di Siena, Ordinario di Economia aziendale, presidente del Santa Chiara Lab dell’Ateneo e della Fondazione PRIMA. Il riconoscimento, consegnato dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, è stato assegnato per aver contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo.

Le felicitazioni del Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra: “Mi congratulo con il Professor Angelo Riccaboni per l’importante riconoscimento legato al conferimento del premio “Mangia 2023” ricevuto nel corso della cerimonia svolta al Teatro dei Rinnovati. Il premio Mangia attribuito al collega ed ex Rettore Riccaboni onora l’intera comunità dell’Università di Siena, riconosce il lavoro svolto nella tessitura di importanti relazioni internazionali e pone Siena e il nostro Ateneo in un ruolo di rilevanza mondiale su tematica di importanza strategica”.

La cerimonia si è tenuta al Teatro dei Rinnovati di Siena.