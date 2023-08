SIENA – La Contrada della Chioccola con il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo su Reo Confesso, ha vinto la provaccia del Palio di agosto, che si è corsa questa mattina.

In partenza buoni gli spunti di Istrice e Chiocciola ma è stato il Bruco a prendere la prima posizione alla curva di San Martino mantenendola fino alla metà del secondo giro quando la Chiocciola ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Da segnalare in partenza la caduta del fantino della Pantera.

Adesso l’attesa è tutta per la Carriera delle 19.