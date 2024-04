BAGNO VIGNONI – Ha scelto Bagno Vignoni, il gioiello termale nel Comune di San Quirico d’Orcia (Siena) nel cuore della in Val d’Orcia, Antonio Conte per una breve vacanza di relax.

L’ex capitano della Juventus ed ex allenatore di Chelsae e Inter ha soggiornato per alcuni giorni in compagnia della famiglia godendosi la tranquillità e la pace di Bagno Vignoni. E prima di andare via ha postato sul suo profilo Instagram una foto seduto a bordo vasca da cui sgorga la sorgente naturale di acqua termale che, dopo aver percorso un tratto sottoterra, riemerge nei gorelli del Parco dei Mulini prima di gettarsi nella gora, la vasca di raccolta al di sotto della rupe che si affaccia sulla Val d’Orcia.