PISTOIA – Andrea Granati, 49 anni, è stato ritrovato in un dirupo, senza vita. Originario di Vaiano (Prato), abitava a Treppio, sulla Montagna Pistoiese, da pochi mesi.

Stando alle prime informazioni emerse, la vittima è finito in un dirupo. Il 49enne, infatti, sarebbe caduto nel controllare il suo furgoncino dopo aver parcheggiato in una piazzola sterrata lungo la strada. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

A lanciare l’allarme sarebbero stati proprio alcuni paesani, dopo aver notato il furgoncino parcheggiato per giorni. Si sono attivate le ricerche, concluse purtroppo nel peggiore dei modi.