FIRENZE – La data di scadenza per le domande è fissata al prossimo 10 giugno. Termine ultimo per partecipare al progetto Faber: promosso dalla Fondazione Cr Firenze e che facilita l’incontro fra i giovani ricercatori e le imprese del territorio.

L’impegno della Fondazione è erogare un contributo finalizzato all’assunzione di 6 ricercatori che sviluppino progetti innovativi all’interno di altrettante micro, piccole e medie aziende della Città Metropolitana di Firenze e della provincia di Arezzo. Le imprese che assumeranno per un anno un ricercatore con un compenso di almeno 35.000 euro potranno avere un contributo annuo da parte del programma di 20.000 euro.

I ricercatori Faber potranno intraprendere, in concomitanza con l’assunzione, il percorso di dottorato e acquisire alla fine del triennio il titolo accademico. Ogni azienda potrà presentare un solo progetto per l’inserimento di una sola figura professionale.

“Questo programma ha già permesso l’inserimento in azienda di 38 ricercatori e testimonia una crescita di interesse delle aziende verso i temi dell’innovazione – ha affermato Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze – Faber è un’opportunità reale di trasferimento tecnologico in azienda, inteso come il processo attraverso il quale conoscenze e tecnologie vengono assimilati dall’impresa mediante l’inserimento di una nuova figura specializzata, in questo caso giovani talenti che vengono dal mondo universitario”.