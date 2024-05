SIENA – La seconda mensa universitaria sarà nel centro storico di Siena. La collocazione deve essere ancora individuata, ma dall’incontro in Regione con il presidente Eugenio Giani, i due rettori e i rappresentanti del Comune è emersa la necessità di non spostarsi al di fuori delle mura.

Come ha chiesto da tempo Roberto Di Pietra, che in questa soluzione vede un’alternativa valida per sostituire la mensa di via Bandini. Sul piatto della bilancio ci sarebbero oltre 7 milioni. Più della metà era destinata alla ristrutturazione di questi spazi. Il resto verranno dalla vendita dell’immobile, previo il cambio di destinazione d’uso che dovrà essere fatto dal comune. In ballo ci sono tre strutture, che a breve saranno visionati dai diretti interessati.

“E’ stato un incontro positivo – ha detto Di Pietra -. Soprattutto abbiamo la certezza che le risorse destinate a Siena, rimarranno qua”.