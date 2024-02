FIRENZE – Evacuato stamani l’istituto superiore Morante-Ginori Conti, a Firenze. Attorno alle 9,20 personale sanitario e vigili del fuoco sono intervenuti nei locali della scuola, dove sarebbe stata spruzzata, con ogni probabilità, una sostanza urticante che avrebbe provocato fastidi respiratori.

I pompieri hanno effettuato anche un campionamento dell’aria nei locali interni, in seguito al malore per difficoltà nel respirare e per l’irritazione ad occhi e gola accusata da alcune persone, tra studenti e docenti.

È intervenuto anche il Nucleo biologico chimico radiologico che ha realizzato rilievi strumentali all’interno dei locali il cui esito è stato negativo. I ragazzi hanno fatto rientro all’interno delle aule più o meno attorno alle 11.