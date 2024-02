CAMPI BISENZIO – “Precisiamo che la nostra società non aveva dato alcuna disponibilità alla convocazione per il giorno 7 febbraio 2024, indicando invece la data del 13 per il possibile incontro”.

La precisazione arriva da QF, dopo che Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro del presidente Giani, aveva denunciato l’assenza della società dal tavolo regionale per parlare dell’ex Gkn.

“Ci vediamo costretti a questo punto a prendere le distanze da una situazione in cui vengono distorti i fatti in danno della immagine della nostra società. Danno che si aggiunge a quello derivante dallo stato di occupazione perdurante senza soluzione di continuità e dalla conseguente indisponibilità del sito – ha osservato Gianluca Franchi, liquidatore di Qf Spa -. Ci riserviamo ogni azione di legge a tutela dei nostri diritti che continuano ad essere lesi per la impossibilità di organizzare e svolgere qualsiasi attività a ragione della inammissibile espropriazione del nostro diritto a disporre dei beni che costituiscono il patrimonio della azienda. Diffidiamo nuovamente alla immediata restituzione del sito aziendale”.