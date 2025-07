Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Il Palio è stato ufficialmente rinviato. Poco dopo le 16 è stata esposta la bandiera verde dalle trifore del palazzo comunale.

Si andrà quindi a domani. Le previsioni non mettono acqua al momento. Per la prima volta il Palio viene rinviato per tre volte consecutive a causa del maltempo.

Il Corteo Storico e la Carriera si svolgeranno, meteo permettendo, con i medesimi orari, nella giornata di domani, giovedì 3 luglio. Alle ore 15.30 e alle ore 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 17.20 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, solo da via Dupré.