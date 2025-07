Tempo lettura: < 1 minuto

PISTOIA Inizia giovedì 3 luglio una nuova edizione del Pistoia Blues Festival. Quest’anno in piazza del Duono c’è attesa per i concerti di Queens of the Stone Age, Blackberry Smoke, Paul Gilbert, Marcus Kig, Gianna Nannini, ma anche per gli italiani Brunori Sas, Alfa, Nayt, Francesco Gabbani.

Il programma prevede un sapiente dosaggio tra importanti nomi della scena internazionale e artisti italiani. Si comincia domani 3 luglio con la sezione ‘Storytellers’ del festival quando si esibirà il cantautore Alfa a cui seguirà il 4 luglio Marcus King. La sezione prevede altri tre concerti: Brunori Sas il 5 luglio, Nayt (8 luglio) e Francesco Gabbani (9 luglio). Il blues rock tornerà protagonista il 10 luglio con Blackberry Smoke e Paul Gilbert mentre il 12 luglio si terrà una grande festa in omaggio a Nick Becattini ‘Un Blues per Nick’. Domenica 13 luglio arriverà Gianna Nannini. Chiuderà il 15 luglio una delle più grandi rock band americane: i Queens of the Stone Age.

