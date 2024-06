BARBERINO VAL D’ELSA – Un rogo ha devastato completamente un’azienda olearia di Barberino Valdelsa (Firenze).

Le cause sono ancora da stabilire, perchè l’incendio è ancora in corso nella parte interna. Squadre dei Vigili del fuoco di Firenze e Siena sono intervenuti alle prime ore della mattina. La situazione rimane sotto controllo, ma il sindaco David Baroncelli ha consigliato agli abitanti di non aprire le finestre.