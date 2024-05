FIRENZE – E’ terminata la lunga coda coda sull’A1, nel tratto tra Firenze sud e Incisa, arrivata anche a 11 chilometri.

Nella notte un mezzo pesante ha preso fuoco e perso il carico, a seguito di un incidente. Sul luogo dell’impatto sono in corso le operazioni di pulizia del piano stradale per consentire al traffico di defluire su due corsie. Agli automobilisti in viaggio verso Roma Autostrade consigliano di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Incisa. Il camion trasportava derrate alimentari.

L’incendio generalizzato dell’automezzo, fanno sapere i vigli del fuoco, ha richiesto l’invio di risorse in supporto: due autobotti e un carro aria. Importanti le operazioni di spegnimento effettuate dai pompieri, con lo smassamento del materiale presente nel rimorchio.