SIENA – Con l’arrivo di un’ondata di caldo intenso e condizioni meteorologiche particolarmente critiche, Sei Toscana ha messo in campo una serie di interventi organizzativi per assicurare la continuità dei servizi di igiene ambientale, salvaguardando al contempo la salute e la sicurezza dei propri operatori.

In linea con le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore” emanate dalla Regione Toscana e seguendo le indicazioni di Inail, l’azienda ha comunicato che alcuni servizi potrebbero subire modifiche negli orari di svolgimento, per evitare che gli operatori siano esposti alle temperature più elevate della giornata.

In particolare, i servizi manuali quali raccolta, spazzamento e svuotamento dei cestini saranno anticipati al mattino o spostati alla sera, in modo da ridurre i rischi legati al caldo nelle ore più critiche. Questi cambiamenti saranno applicati con flessibilità, compatibilmente con le esigenze operative e in accordo con le amministrazioni comunali dell’Ato Toscana Sud, a cui è stata inviata una comunicazione ufficiale.

Rimangono invece invariati i servizi di raccolta domiciliare porta a porta, con giorni e orari di conferimento dei rifiuti confermati senza variazioni. Nessuna modifica è prevista neppure per gli interventi legati a eventi, mercati e attività di decoro nei centri storici, che continueranno regolarmente.

«Abbiamo attivato una procedura specifica per tutelare tutti i nostri operatori, tenendo conto delle attuali condizioni climatiche e dei rischi legati al caldo», ha dichiarato il direttore generale di Sei Toscana, Gianluca Paglia. «La salute delle lavoratrici e dei lavoratori resta una priorità assoluta, così come l’impegno a garantire servizi puntuali e di qualità su tutto il territorio servito».

In un’ottica di prevenzione e responsabilità, l’azienda ha fornito ai propri operatori indicazioni dettagliate sulle misure da adottare per proteggersi dagli effetti delle alte temperature, in vista di un’estate che si preannuncia particolarmente lunga e afosa.

