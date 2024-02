CARRARA – I vigili del fuoco del comando sono intervenuti poco prima delle 5 del mattino a Carrara, in viale XX settembre, per il crollo di una porzione di tetto avvenuto in una palazzina di 4 piani.

Il materiale crollato, essendosi fermato alla zona del sottotetto, non ha interessato direttamente gli appartamenti sottostanti che sono stati però resi inagibili in via precauzionale. In totale gli appartamenti al momento inagibili risultano sette, per un totale di di 15 persone evacuate, di cui una disabile. Alcune famiglie sono state prese in carico dal Comune per reperire un alloggio, altre invece hanno provveduto autonomamente. Non si segnalano persone coinvolte nell’evento. L’intervento è terminato intorno alle 8, seguito da ulteriori sopralluoghi tecnici.