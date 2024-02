FIRENZE – Il primo appuntamento è in programma a Firenze il 17 febbraio. Di fronte i Giovanissimi di Isolotto e San Donato Tavarnelle.

Si tratta della prima “partita applaudita”, dove il pubblico potrà solo battere le mani per esprimere le proprie sensazioni. Il progetto è in fase sperimentale, ma dovrebbe andare avanti fino a metà marzo. “L’idea è quella di far giocare le partite davanti al consueto pubblico di genitori, parenti ed amici che possono però esprimere le loro emozioni solo ed esclusivamente con l’applauso. L’intento è quello di sensibilizzare tutti i partecipanti, in particolare gli spettatori, a vivere la gara sportivamente garantendo un sostegno ed un tifo caloroso e sano che abbia come unico scopo quello di sostenere i propri atleti”, hanno spiegato dal Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti.

Al termine delle gare, inoltre, sarà organizzato il terzo tempo che coinvolgerà le due squadre ed i rispettivi dirigenti e famigliari per creare un momento di confronto, conoscenza e scambio di esperienze.

“Credo che questo sia un grandissimo esempio di correttezza e credo possa servire per far capire ai nostri ragazzi i principi che sono alla base della competizione e dello sport”, ha osservato Fabio Giorgetti, presidente della Commissione cultura e sport a Firenze