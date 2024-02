FIRENZE – Incursione degli attivisti di Ultima Generazione agli Uffizi, a Firenze. L’azione è durata pochi minuti.

A condurla due ragazzi che hanno attaccato sul vetro infrangibile che protegge la celebre Venere del Botticelli delle fotografie raffiguranti i danni della recente alluvione a Campi Bisenzio e hanno letto un comunicato di rivendicazione prima di venire allontanati dagli addetti alla sicurezza.

I due hanno spiegato di aver condotto l’azione allo scopo di chiedere “un fondo di riparazione di 20 miliardi di euro per tutti i cittadini che hanno subito o subiranno danni dalle catastrofi climatiche”, come accaduto “in Emilia Romagna, dove i cittadini sono stati colpiti da un’alluvione, e poi a Campi Bisenzio, con altre persone colpite da un’alluvione».

Inoltre, hanno solidarizzato con gli agricoltori “che sono scesi in strada perché non riescono più ad arrivare in fondo al mese e stanno perdendo i raccolti”.