FIRENZE – Ultima generazione torna a colpire a Firenze. Questa volta non più Palazzo Vecchio, ma il Battistero. Segnato da un liquido rosso (salsa di pomodoro e mirtillo) lanciato dagli attivisti dell’associazione ambientalista.

Da quanto ricostruito, si sono messi a sedere in terra e si sono lanciati addosso la vernice poi finita anche sul selciato. Esposto poi uno striscione con scritto “Non paghiamo il fossile”. Nessun danno è stato rilevato dai tecnici dell’Opera del Duomo di Firenze per la copia della Porta del Paradiso del Battistero, che stamani è rimasto sempre aperto. Gli autori sono stati portati via dalla Municipale.