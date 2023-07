SIENA – Il concerto straordinario Voci alza il sipario il 6 luglio nella splendida cornice della Chiesa di S. Agostino su Chigiana International Festival & Summer Academy 2023 ‘Parola’.

Protagonisti del cast d’eccezione la violista tedesca Tabea Zimmermann, il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’ diretto da Lorenzo Donati, Chigiana Percussionn Ensemble con Francesco Conforti, Antonio Gaggiano; l’Orchestra della Toscana, per la direzione di Andrea Molino. Saranno eseguiti Voci, del 1984 per viola e due gruppi strumentali, e Coro, del 1976 per 40 voci e strumenti, di Luciano Berio 1925 – 2003.

«Due tra i massimi capolavori di questo compositore di grandissimo rilievo per la storia musicale del Novecento e del nostro tempo, che ha avuto un intenso rapporto con l’Accademia Chigiana – ha ricordato alla presentazione del Festival il direttore artistico Nicola Sani, artefice di questo imponente e prestigioso cartellone -, di cui è stato docente e dove ha realizzato numerose esecuzioni. Nel ventennale dalla scomparsa, Chigiana International Festival presenta un focus dedicato al grande compositore e 30 sue composizioni, a partire dallo straordinario concerto d’inaugurazione». Inizio ore 21.

‘Coro’ è una vasta composizione, concepita per grande coro e orchestra. Nella disposizione scenica, ogni cantante siede accanto ad uno strumentista dell’orchestra. Non si tratta solo di spettacolo, è la metafora visuale dello spirito del componimento: una compenetrazione tra le reciproche modalità di articolazione strumentale. In ‘Coro’ la funzione musicale delle tecniche e dei modi è continuamente trasformata. Va oltre un coro di voci e di strumenti come ma coro di tecniche diverse: dal Lied alla canzone, dalle eterofonie africane alla polifonia. I testi di ‘Coro’ si pongono su due livelli diversi e complementari: popolare, con canti d’amore e di lavoro; epico, su versi di Pablo Neruda, Residencia en la tierra, che pone l’amore e il lavoro in prospettiva.

‘Voci’ per viola e due gruppi strumentali, scritto per Aldo Bennici, è un capolavoro ispirato dalle melodie popolari siciliane. Berio, per la trascrizione in musica, sollevava la convergenza fra l’identificazione del compositore con il testo originale, l’assimilazione, la sopraffazione, la decostruzione e l’elaborazione. «La trascrizione diventa un atto costruttivo quando – spiegava – queste condizioni coesistono liberamente e consapevolmente. I documenti originali, canti di lavoro, ninne nanne, abbagnate, i canti di venditori ambulanti, d’amore della Sicilia, sono spesso esposti nella loro compiutezza e collocati in ‘paesaggi’ armonici e strumentali cangianti; altre volte sono frammentati e i diversi segmenti sono combinati per generare nuovi ‘canti’, come avviene all’inizio del lavoro, affidato alla sola viola. Spero di contribuire con ‘Voci, a sollecitare un interesse più approfondito per il folklore musicale siciliano».

Il concerto nella Chiesa di Sant’Agostino, con Opera della Metropolitana e Arcidiocesi, inizia la grande estate 2023 di Chigiana International Festival, fino al 2 settembre.

«Nell’anno del Centenario delle attività concertistiche chigiane, volute da un grande mecenate, utopista e visionario come il Conte Guido Chigi Saracini – commenta Nicola Sani -, Chigiana International Festival & Summer Academy presenta un cartellone vasto e composito: oltre 100 concerti, spettacoli ed eventi. Con 6 grandi concerti sinfonici, 6 titoli d’opera, 9 prime esecuzioni, 42 compositrici e compositori viventi coinvolti, 32 corsi, 5 laboratori di produzione, il grande spazio ai giovani compositori e interpreti e ai nuovi talenti internazionali, il festival conferma la sua vocazione: un progetto organico, unito in mondo indissolubile alla 92a edizione dei Corsi estivi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana».

«L’edizione 2023 Chigiana International Festival & Summer Academy – ha dichiarato il presidente Chigiana Carlo Rossi – è ricca di eventi di portata internazionale. Si consolida la sinergia tra Accademia Chigiana, istituzione affermata nel mondo anche grazie al lavoro del suo direttore artistico, Comune di Siena, altre Istituzioni. 720 studenti dal mondo ai corsi estivi, 15000 spettatori, sono numeri di un’imponente realtà proiettata a vincere i suoi record».

Grande musica, spettacolo, formazione, un’offerta che eleva Siena e la nostra migliore musica nel mondo. La Chigiana è un patrimonio da condividere. «Con questa IX edizione, il Festival – ha osservato il direttore amministrativo Chigiana Angelo Armiento – conferma la sua vocazione: alta formazione musicale, produzione e grande spettacolo, si intrecciano in un piano organico, unito alla 92a edizione dei Corsi estivi di alto perfezionamento. La Chigiana offre agli amanti della grande musica, la possibilità di assistere a concerti unici, nei luoghi più suggestivi. I prezzi restano contenuti er assicurare la massima accessibilità ai nostri eventi».

E dopo il concerto di apertura, Chigiana International Festival 2023 entra nel suo clou. L’edizione del centenario è dedicata al rapporto tra parola e suono, testo e musica, espressione e contenuto.

Tra gli eventi più attesi, il Concerto per l’Italia, 19 luglio, terza edizione. Protagonista Daniele Gatti: dirige per la prima volta all’Accademia Chigiana, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Lilya Zilberstein solista al pianoforte. Il programma comprende due capolavori: il Concerto per pianoforte e orchestra K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 5 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. RAI Cultura realizzerà la produzione televisiva del concerto, trasmesso in diretta su RAI 5 e su RaiPlay, su Radio3.

Il 22 luglio, in Piazza del Campo, l’Orchestra della Toscana, diretta da Simone Bernardini, accompagnerà nel Concerto in re maggiore di P. I. Čajkovskij il violinista Uto Ughi, già allievo e docente chigiano, curatore delle manifestazioni concertistiche celebrative per il Centenario delle attività concertistiche della Chigiana. Sarà protagonista dell’esecuzione del Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Čajkovskij; poi, la Sinfonia n. 4 in la maggiore ‘Italiana’ di Mendelssohn-Bartholdy.

Molto altro nel programma di Chigiana Festival 2023 che, dopo un luglio eccezionale, continuerà ad agosto con un cartellone di grandi concerti ed eventi). Fino al 2 settembre.

www.chigiana.org